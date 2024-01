Guirassy Milan, scenari stravolti: questo aspetto ha cambiato le carte in tavola

Guirassy Milan, scenari completamente stravolti per l’attaccante: questo aspetto ha cambiato le carte in tavola

Sono completamente cambiati gli scenari attorno a Guirassy, attaccante di proprietà dello Stoccarda entrato prepotentemente in orbita Milan nelle ultime settimane.

La mancata proroga del Decreto Crescita ha però raffreddato di molto l’interesse dei rossoneri per il bomber francese naturalizzato guineano: al momento non può essere un’opzione concreta per l’attacco del futuro.