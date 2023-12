Guirassy Milan: i rossoneri non mollano, previsti nuovi contatti tra le parti

Il calciomercato Milan non molla il colpo Guirassy in vista della sessione invernale. In tal senso previsti nuovi contatti tra le parti

Affare in ballo.

Come riportato da Gianluca di Marzio sono in programma entro la fine della settimana. Come è noto, Serhou Guirassy ha una clausola di risoluzione pari a 17,5 milioni di euro. Il Milan sta lavorando per ottenere un pagamento rateizzato (magari aumentando leggermente la cifra prevista per il club tedesco).