Guirassy Milan: l’ostacolo più grande arriva dalla Bundesliga, il Bayern pronto a fare sul serio

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’è Guirassy. I rossoneri devono guardarsi dalla minaccia Bayern

Guirassy è tra i nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco c’è Guirassy. I rossoneri però devono guardarsi dalla minaccia Bayern.

Sky Sport Deutschaland’ racconta di come la pista sia tutt’altro che tramontata, pur evidenziando alcuni ostacoli. Il primo è rappresentato dal costo dell’operazione, non meno di sessanta milioni di euro; il secondo è la presenza in squadra di Mathys Tel, giovane sul quale il Bayern punta molto e che con la presenza di un altro attaccante oltre a Kane potrebbe trovare difficoltà a giocare.