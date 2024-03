Guirassy Milan, la pista non tramonta: Furlani ingolosito dalla clausola! «Con quei soldi lo portiamo a Milanello»

Guirassy-Milan, l’attaccante dello Stoccarda non è uscito dai radar del club rossonero: Furlani ingolosito dalla clausola

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per la prossima stagione resta Guirassy dello Stoccarda, centravanti cercato anche lo scorso gennaio.

Ad ingolosire la dirigenza rossonera, e in particolare Giorgio Furlani, è la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che sarà valida in estate. Guirassy potrebbe dunque rappresentare un colpo low cost per rinforzare il reparto offensivo del Diavolo.