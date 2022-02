Guerra in Ucraina, il portiere del Real Madrid Lunin: «Serve profonda assistenza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il portiere del Real Madrid Lunin ha lanciato un appello per aiutare l’Ucraina: il toccante messaggio del ragazzo

Andrij Lunin, portiere del Real Madrid, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello per aiutare la popolazione in Ucraina.

L’APPELLO – «Cari spagnoli e gente che vuole aiutare l’Ucraina in questi momenti difficili. Nella Calle Mendez Alvaro, 8, Ucramarket, dalle 11 alle 17, c’è bisogno di: cibo in scatola, cotone, bendaggi, farmaci emostatici, antidolorifici. Vestiti: calzini caldi. Grazie per la collaborazione».