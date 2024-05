Gudmundsson Milan: la big di Premier anticipa tutti, la mossa per battere la concorrenza

Gudmundsson sarà oggetto di desiderio di tante anche del calciomercato Milan. In tal senso una big di Premier prova ad anticipare tutte

Tutti pazzi per Gudmundsson, compreso il calciomercato Milan. In tal senso però puntando sul fascino della Premier League il Tottenham potrebbe anticipare e battere la concorrenza.

Come riportato da Team Talk gli Spurs sembrano avere una traccia privilegiata per l’islandese in virtù degli ottimi rapporti con i liguri dopo l’affare Dragusin. Inoltre la stessa fonte rivela che i club si incontreranno nelle prossime settimane per parlare del possibile trasferimento a titolo definitivo di Djed Spence. Il Genoa vuole trattenerlo e i colloqui potrebbero servire anche per sondare il terreno su Gudmundsson.