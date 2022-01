Guagni Milan Femminile, il padre: «Sarà rossonera, felice per lei»

Il padre di Alia Guagni, intervistato da Firenzeviola.it ha rivelato il futuro della figlia, che sarà al Milan Femminile

Il padre di Alia Guagni, intervistato da Firenzeviola.it ha rivelato il futuro della figlia, che sarà al Milan Femminile. Ecco le sue parole:

BARONE – «Da lui solo bla, bla, bla. ho sentito solo parole buttate al vento: credevo a quelle promesse e invece non è stato così. Alia è andata al Milan, una squadra importantissima, siamo felici, ma la storia della Fiorentina ci resterà sul gozzo. In che senso? Ascoltate le parole di Barone. Ecco, non sono vere: basta questo per farvi capire la realtà».

SCELTA DEL MILAN – «Alia non ha passato anni facili, è stata anche sfortunata a Madrid, ma tornerà a fare la differenza. Ne sono certo. Sta bene fisicamente e sia io che mia moglie siamo felici per la sua scelta, anche se averla vicino a casa e con la maglia viola ci avrebbe reso felici. Siamo genitori e tifosi della Fiorentina, ma prima di tutto tifosi di nostra figlia».

RITORNO IN FUTURO A FIRENZE? – «Non penso. I dirigenti viola hanno mostrato solo disinteresse nei suoi confronti e non sappiamo il perché. Prima o poi vorrei confrontarmi con Joe Barone, magari ci troveremo in tribuna al Bozzi…».