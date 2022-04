Guagni: «Pomigliano? Non esistono gare semplici, siamo pronte»

Alia Guagni, calciatrice del Milan Femminile di Maurizio Ganz, ha parlato della stagione delle rossonere: le sue dichiarazioni

Intervistata da Milan Tv, Alia Guagni ha tracciato un bilancio della sua stagione e di quella del Milan Femminile:

«Col Pomigliano non sarà una partita semplice come anche le altre, la Serie A di quest’anno ha dimostrato che non esistono gare semplici. Dobbiamo prepararla bene perchè al rientro dopo la sosta non è mai facile. Siamo pronte»

