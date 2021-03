Fabio Guadagnini, ex capo della comunicazione del Milan, ha trovato un nuovo incarico: ecco quale

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanzia, a partire dal mese di marzo, Fabio Guadagnini è il nuovo Chief Commercial Officer del polo italiano di Euro Media Group (EMG), gruppo leader a livello globale per la fornitura di mezzi, strutture e servizi per il mercato televisivo e cinematografico e per i grandi eventi sportivi.

Il posto di capo della comunicazione al Milan è stato invece preso dallo scorso settembre da Pier Donato Vercellone.