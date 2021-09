Grosso: «Questa Nazionale deve solo pensare positivo, vi dico perché»

Tardelli, Grosso, Materazzi e Collovati analizzano le prospettive dell’Italia di Roberto Mancini: ecco le parole dei 4 grandi ex

Parola ai grandi ex dell’Italia. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Poco fa Tardelli ora Grosso:

«Questa è una squadra di belle prospettive. Ha lavorato bene, ha gente di talento, può ancora crescere e migliorare. Le cose non arrivano mai per caso: in un torneo breve gli episodi sono importanti, ma prima hai costruito un percorso vincente, lavorando nella maniera giusta. Non dobbiamo pensare negativo. Questa squadra ha grandi qualità, s’è dimostrata all’altezza delle grandi d’Europa e ora deve allargare i suoi confini internazionali, con il Mondiale nel mirino. Ma prima c’è la Nations League…».