Gravina su Tavecchio: «Ci lascia un amico dalle grandi qualità umane». Le parole dell’attuale presidente della Figc

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ricordato Carlo Tavecchio. Ecco le sue parole al sito ufficiale della Federazione.

PAROLE – «Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio, ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e dignità alle società dilettantistiche e che non ha mai rinunciato a innovare. L’impulso allo sviluppo del calcio femminile in Italia attraverso il connubio con i club professionistici maschili, l’introduzione in Italia della Goal Line Technology e del Var, così come la scelta in campo internazionale di appoggiare gli attuali vertici di Uefa e Fifa sono state sue felici intuizioni».