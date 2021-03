Gravina: «Lazio Torino? Oggettiva impossibilità di disputare la gara»

Gabriele Gravina ha parlato del rinvio di Lazio Torino in programma questo pomeriggio allo stadio Olimpico. Le sue parole

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a margine dell’evento di solidarietà con l’ospedale “Spallanzani”. Queste le parole sul rinvio di Lazio Torino, le sue parole.

«C’è un’oggettiva impossibilità di disputare la gara. Non c’entra la sentenza del Collegio di garanzia su Juve-Napoli. Sono situazioni differenti, questa della Asl non è una decisione dell’ultim’ora, è ormai di qualche giorno e anzi se non fosse rispettata, si rischierebbero anche delle sanzioni penali. Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl. La Lega dovrà fare una riflessione molto approfondita pensando al calendario, visto che è particolarmente intasato». L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24.