Gravina ricorda Pelé: «Lo sport piange un grandissimo»

Le parole di cordoglio di Gravina per la scomparsa di Pelé: «In lui milioni di persone si sono riconosciute»

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto ricorda Pelé, scomparso attorno alle 20.00 ore italiane. Di seguito le sue parole:

«Un dolore enorme, oggi lo sport piange un grandissimo, perché Pelé era il calcio. Anche grazie a lui, infatti, è diventato il gioco più amato e praticato in tutto il mondo. In lui milioni di persone si sono riconosciute in una bellissima storia di riscatto e di grande passione. La sua classe illuminerà per sempre i nostri occhi».