Gravina attacca: «I club vivono la Nazionale come un fastidio». Le parole del presidente della FIGC

Delusione inevitabile per il numero uno della FIGC Gravina, intervenuto ai microfoni di Raisport dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali.

L’ELIMINAZIONE – «Sono amareggiato per tutti i nostri tifosi, resta la gioia della scorsa estate ma il calcio è questo. Abbiamo pagato lo scotto dopo l’inizio dei campionati, ma lo spirito in questi giorni è stato quello giusto. Sono ragazzi splendidi, non dobbiamo vivere di rendita ma questa sconfitta ci fa capire che c’è qualcosa da fare nel nostro calcio. Capire cosa fare come Federazione per dare maggiore spazio ai giovani per esempio».

IL FUTURO – «Mi auguro che Mancini continui con noi, mi auguro che smaltisca le scorie rapidamente di questa eliminazione ma abbiamo un progetto con lui a lungo termine. Andremo in Turchia anche per smaltire le scorie».

LE DIMISSIONI – «C’è grande fiducia nella nazionale. Devo continuare a proteggere la nazionale. Quando non si vince, c’è qualcosa che non va. Secondo me è qualcosa di molto più radicato».

PALERMO – «L’accoglienza è stata straordinaria, come non si vedeva da anni. Torneremo presto. L’affetto riversato dalla città è impagabile».

I POCHI ITALIANI IN SERIE A – «I giovani italiano hanno meno spazio nei club. C’è una carenza di materiale umano. Però questa sconfitta non è responsabilità dei club. Dovremo dare qualche spinta in più al processo di riforma».

Il presidente della FIGC ha poi aggiunto in conferenza stampa.

«Negli ultimi tre anni la Nazionale si è guadagnata uno spazio, regalando ai nostri tifosi momenti di grande esaltazione, è vero però che manca una capacità da parte dei primi fornitori di materiale umano. Il 30% degli italiani gioca nelle formazioni Primavera, abbiamo dei limiti oggettivi. Non sto dicendo che ci sia responsabilità dei club in questa sconfitta, ma sicuramente c’è carenza di materiale umano per fare una buona selezione rispetto agli altri paesi. Sarà un nostro impegno politico trovare un rimedio in tempi rapidi. Quando convochiamo i calciatori in Nazionale, i club quasi si infastidiscono per paura di infortuni, stanchezza e cose varie, anziché vederla come una possibilità per collaborare per il bene comune».