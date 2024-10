Grassani AVVERTE: «Indagine Milan? Non escludo penalità»

Grassani AVVERTE: «Indagine Milan? Non escludo PENALIZZAZIONE in CLASSIFICA. Vi spiego»

Mattia Grassani, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha detto la sua sull’inchiesta che riguarda i capi delle Curve di Inter e Milan, provando a ipotizzare anche le possibili sanzioni in cui rischiano di incorrere i due club milanesi.

COSA RISCHIANO INTER E MILAN – «Si tratta di un’indagine, allo stato, conoscitiva, ma se, al termine della stessa, fossero accertate responsabilità dei dirigenti o dei club per la violazione delle norme succitate, ribadita la presunzione di innocenza, potrebbero conseguire sanzioni quali l’ammenda o misure riguardanti le gare casalinghe (squalifica del campo o chiusura di uno o più settori di San Siro) nonché inibizioni per i tesserati. Residuale, ma non escludibile a priori, si pone l’eventualità di penalizzazioni in classifica, invocabile solo in ipotesi di contestazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva (lealtà, correttezza e probità), operante in casi di particolare gravità. Ovvero, qualora venissero accertati strutturali rapporti illeciti con la tifoseria e ravvisate gravi carenze organizzative e nella gestione della biglietteria da parte dei Club. Ma questo è tutto da dimostrare».