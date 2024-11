Gol Reijnders: l’olandese si inventa un capolavoro, 2-0 del Milan sull’Empoli – VIDEO

Gol Reijnders: l’olandese si inventa un capolavoro, 2-0 del Milan sull’Empoli al minuto 44. Per lui è il quinto gol stagionale – VIDEO

Al 44′ il Milan ha trovato il gol del 2-0 contro l’Empoli grazie ad un capolavoro di Reijnders.

CHE BEL GOL DI TIJJANI REIJNDERS!!!

ASSIST DI TESTA DI CHRISTIAN PULISIC!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/iIyT7BAV2z — Football Report (@FootballReprt) November 30, 2024

Dal limite dell’area, al termine di un’azione insistita dei rossoneri, l’olandese ha lasciato partire un destro al volo in girata che non ha lasciato scampo a Vasquez. Per lui si tratta del quinto gol stagionale (secondo in questa Serie A).

LA DIRETTA DI MILAN EMPOLI