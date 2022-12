Gol del mese novembre Milan: scelto Giroud – VIDEO

Il Milan sui propri social ha proposto un sondaggio ai tifosi per votare il miglior gol rossonero di novembre. Scelto Giroud:

Two acrobatic volleys and two solo stunners; vote for your November goal of the month! 🗳️⚽️

Tanti pezzi d'autore: vota il miglior gol di novembre 🗳️⚽️ #SempreMilan

Brought to you by @pumafootball pic.twitter.com/CNh5MOJWgv

— AC Milan (@acmilan) December 1, 2022