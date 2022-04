È in corso il match tra Milan Femminile e Pomigliano. Bergamaschi ha sbloccato il match siglando anche un record personale

È in corso il match tra Milan Femminile e Pomigliano. Bergamaschi ha sbloccato il match siglando anche un record personale

La rossonera per la prima volta in carriera ha segnato per la terza volta consecutiva