Goglia (scopritore Lucca): «Mi ricorda Ibra. Non escludo resti al Pisa»

Parla lo scout che scoprì Lorenzo Lucca ai tempi dell’Atletico Torino. Le sue dichiarazioni a JuventusNews24

Mario Goglia ha contribuito a fare la storia dell’Atletico Torino, società del panorama dilettantistico piemontese, nelle vesti di dirigente tuttofare. Tra i suoi tanti meriti c’è quello di aver scoperto e soprattutto creduto in Lorenzo Lucca, attaccante classe 2002 che piace al ct Mancini e che è finito nel mirino di diversi top club tra cui il Milan e la Juventus. Le sue parole a JuventusNews24.

Ci racconta come è decollata la carriera di Lorenzo?

«È un ragazzo che è stato poco considerato dal Toro che lo aveva cresciuto, poi è andato a Chieri dove giocava poco o niente. Il papà era un mio amico e l’ho convinto a portarlo da noi all’Atletico Torino. Era demoralizzato, ma si è calato nella nostra realtà con grande umiltà e impegno. Ha subito debuttato con gli Allievi e po in prima squadra in Promozione, anche se non c’entrava nulla con quella categoria. Io allora lavoravo come scout al Vicenza e gli feci fare un provino spiegando che aveva qualità importanti. Lo presero subito».

Ora si parla con insistenza di un interesse di tante big nei suoi confronti

«Lo avevo segnalato alla Juventus l’anno scorso, lo conoscevano già ma in quel momento valutavano altri profili. Ora mi sembra ci abbiano ripensato, ma sarà il suo procuratore a valutare eventuali proposte. Fossi nel ragazzo mi farei un po’ di trafila un po’ più tranquilla, anche perché non penso che la Juve lo manterrebbe da subito in rosa. Sentivo addirittura che potesse essere usato come contropartita per Vlahovic. Certo già solo immaginare Lorenzo dall’Atletico Torino alla Fiorentina… Ma resto dell’idea che, soprattutto se il Pisa dovesse continuare così, restare lì gli farebbe bene».

