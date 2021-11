Pancaro: «Pioli miglior allenatore italiano, si è aggiornato tantissimo»

Giuseppe Pancaro, ex terzino del Milan, ha elogiato il grande lavoro e la grande crescita di Stefano Pioli alla guida dei rossoneri

Giuseppe Pancaro, intervenuto sulle frequenze della trasmissione radiofonica Stadio Aperto, ha parlato in questi termini di Stefano Pioli:

«Pioli oggi è il miglior allenatore italiano? Per me sì, seppur anche Gasperini sta facendo cose straordinarie e ci sono emergenti come Italiano e Zanetti che mi piacciono molto. Pioli però ha qualcosa in più, è stato molto bravo ad aggiornarsi in questi ultimi anni in cui il calcio è cambiato tantissimo. Si è aggiornato meglio degli altri».