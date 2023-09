Giuliani: «Non ho mai pensato di aver perso la Nazionale, ma…». Le parole alla vigilia con la Svezia e la risposta alle polemiche

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Svezia, la giocatrice del Milan e della Nazionale italiana Laura Giuliani ha parlato del suo percorso, delle rivali e della polemica sullo stadio.

Ecco le sue parole: «Ero talmente concentrata che non mi sono accorta di quanto l’arbitra ha fischiato la fine della gara. Non ho mai pensato di aver perso la Nazionale, ma la panchina mi è servita a riflettere su determinati aspetti migliorativi per crescere a livello personale e professionale. Inoltre il nostro reparto di portiere è molto competitivo, ognuna di noi ha caratteristiche diverse ed è un piacere questa competizione interna. Partite col piede giusto è importante, le vittorie portano la tranquillità che è fondamentale per costruire un nuovo percorso. Contro la Svezia dovremo sfruttare i nostri punti di forza. Al nostro interno non abbiamo parlato di questa decisione, qui ci siamo sempre trovate bene e abbiamo vissuto alcune delle nostre emozioni più grandi. So che non è facile da raggiungere però mi aspetto comunque tanto pubblico a sostenerci»