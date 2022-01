Giuliani: «Non vediamo l’ora di scendere in campo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato in vista della sfida di Supercoppa contro la Roma. Le sue parole:

«La nostra filosofia è quella di ragionare partita per partita, stiamo preparando la semifinale e poi penseremo ai prossimi impegni. Una vittoria ci darebbe una forte spinta per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore consapevolezza. Ci stiamo preparando con grande serenità, non vediamo l’ora di scendere in campo e fare ciò che di più bello si possa fare: giocare»