Giuliani: «Siamo cariche aspettiamo questo momento da anni»

Laura Giuliani, portiere del Milan e Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Uefa Tv in vista dell’inizio dell’Europeo:

«Siamo cariche sappiamo che è un appuntamento che aspettiamo ormai da anni più un anno perchè doveva essere l’anno scorso poi è stato spostato di un anno, è un appuntamento che ci siamo segnate in rosso. L’ultimo Mondiale ha lasciato tanti strascichi a livello mediatico e di entusiamo e affetto. Dobbiamo vivere ogni momento senza la pressione di dover portare per forza a casa qualcosa, i risultati migliori si hanno quando non pensi a quello che devi raggiungere ma vivi il momento così come arriva. Così come durante il Mondiale abbiamo vissuto sulla scia di questo entusiamo quest’anno dobbiamo fare la stessa cosa».

NAZIONALE – «Siamo un gruppo, non ci sono singole di spicco. C’è chi durante la partita, grazie a delle qualità, a dei lampi a dei colpi di genio riesce ad inventarti qualcosa però non c’è la giocatrice di spicco come in tante altre Nazionali su cui grava tutto il peso. Siamo una Nazionale che gioca di gruppo, questa è la nostra forza»

