Giroud, terapie a Milanello: ecco cosa filtra in vista di Inter Milan

Olivier Giroud ha fatto ritorno a Milanello dopo il fastidio alla caviglia sinistra riscontrato con la nazionale della Francia

Dopo aver fatto preoccupare tutti per la sua uscita dal campo in Francia-Irlanda per un problema alla caviglia sinistra, Olivier Giroud ha fatto ritorno a Milanello. L’attaccante francese lavora per essere a disposizione di Pioli per il derby tra Inter e Milan.

Come riferisce Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport, il centravanti ha svolto delle terapie per recuperare dal piccolo problema fisico. Terapie anche per Kalulu, alle prese con un fastidio muscolare.