Giroud sulla Serie A: «Mi ha sorpreso, quando sono arrivato...»

Olivier Giroud ha ammesso di essere rimasto sorpreso dal livello e dalle caratteristiche della Serie A: le sue dichiarazioni

Nell’intervista a RMC Sport, Olivier Giroud ha commentato il livello della Serie A:

«In Serie A è molto complicato rimanere competitivi ogni fine settimana perché le squadre sono difficili da manovrare e tutte vogliono battere le big. È un campionato molto competitivo anche per me… Quando sono arrivato, mi ha colpito molto perché pensavo che rispetto alla Premier League ci fosse molta meno intensità. Ma sono stato piacevolmente sorpreso di vedere che le squadre giocano ad alto pressing, su tutti i terreni, a volte da uomo a uomo, in marcatura individuale. È davvero un duro lavoro in ogni momento, non devi mollare perché se non sei al 100% in una partita, le squadre avversarie coglieranno l’occasione per metterti in difficoltà».

