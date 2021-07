Giroud si mostra con la 9: il commento del Milan – FOTO

Olivier Giroud si mostra con la nuova maglia del Milan numerata 9. Il giocatore francese ha deciso di sfidare la sorte e la maledizione che sembra essersi abbattuta su tutti i “nove” rossoneri da Inzaghi in poi. “Nuova maglia, nuovo attaccante. Combo perfetta” commenta il Milan.

New Jersey, new striker: the perfect combo

Buy yours now!

Maglia nuova, attaccante nuovo: la combo perfetta

Comprala ora

— AC Milan (@acmilan) July 17, 2021