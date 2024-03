Giroud verso la MLS: non solo i LA Galaxy, spunta un nuovo club. Le ULTIME

Giroud verso la Major League Soccer: non solo i Los Angeles Galaxy, spunta un nuovo club americano. Le ULTIME

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Olivier Giroud. L’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Milan al termine di questa stagione, potrebbe sbarcare in Major League Soccer.

Su di lui non ci sarebbero solo i Los Angeles Galaxy. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, si sta muovendo con convinzione anche il New York City, pronto a duellare con i rivali californiani.