Giroud Milan: il rinnovo è possibile, ma c’è un ostacolo da superare. Le ultime

Giroud Milan: il rinnovo con i rossoneri per un altro anno è possibile, ma c’è un ostacolo da superare. Le ultime

Il Milan continua a lavorare per trovare un accordo con Olivier Giroud per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il francese avrebbe dato priorità ai rossoneri, ma c’è un ostacolo da superare.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, le parti sarebbero convinte di proseguire un altro anno insieme ma prima della chiusura delle trattative c’è da trovare un accordo sull‘ingaggio di Giroud, che il Milan vorrebbe ridurre sensibilmente.