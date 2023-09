Giroud vuole esserci nel derby: svelato il programma dell’attaccante francese del Milan per un recupero lampo

Nella giornata di oggi Olivier Giroud, che ha lasciato il ritiro della nazionale francese, rientrerà in Italia per iniziare il programma di recupero in modo da poter esserci per il derby contro l’Inter.

Giovedì mattina dovrebbe riprendere ad allenarsi con i compagni, ma non è da escludere che possa farlo già mercoledì (giorno in cui avrebbe ripreso a lavorare a Milanello da programma se non fosse rientrato prima per l’infortunio). Martedì, invece, potrebbe provare a correre per vedere più nel dettaglio le sue condizioni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.