Marianella: «Giroud? Giocherà e segnerà più di Ibrahimovic»

Un acquisto straordinario. Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport ha commentato il mercato del Milan soffermandosi su Giroud, ecco le sue parole:

SU GIROUD – «In questa sessione di mercato ci sono stati tanti acquisti importanti e tanti di questi saranno decisivi. Se ne vogliamo sottolineare 5 tra loro metto quello di Giroud al Milan, per mille motivi: per il costo del cartellino che al massimo può arrivare a 2 milioni, un prezzo ridicolo per l’importanza del giocatore. Lo ha dimostrato nelle prime uscite con la maglia rossonera, un giocatore decisivo per esperienza, per la capacità di adattarsi ad una grande squadra, per la fisicità e Lukaku ci ha dimostrato quanto è importante questo aspetto nel nostro campionato, per i suoi movimenti e per come sa creare spazi, è un acquisto straordinario».

SULL’ERRORE DI CHELSEA E ARSENAL – «Chi ha pensato che possa essere nella seconda parte della sua carriera, magari anagraficamente ha ragione ma calcisticamente no, è un colpo strepitoso».

SUL GIOCARE CON IBRAHIMOVIC – «Possono giocare insieme, ma inisito con il dire che secondo me Giroud giocherà e segnerà più di Ibrahimovic».