Giroud via dal Milan? L’attaccante francese in scadenza a giugno ha ricevuto queste due ricche proposte. Ultime

È ancora tutto da definire il futuro di Olivier Giroud. Il Milan lavora al rinnovo del francese per almeno un’altra stagione, ma non è detto che la trattativa vada in porto.

Come riportato su Twitter dall’esperto di mercato Nicolò Schira, infatti, l’attaccante ha ricevuto due ricche proposte dall’Arabia Saudita e dalla Major League Soccer, che vorrebbero ingaggiarlo a partire dalla prossima stagione.