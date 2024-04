Giroud Milan: decisione definitiva sul futuro, pronto l’addio ai rossoneri. COSA SUCCEDE

Olivier Giroud sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro, pronto l’addio al calciomercato Milan a fine stagione

Giroud ai saluti. Il calciomercato Milan si appresta a perdere l’attaccante francese al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da RMC Sport quest’ultimo ha rotto gli indugi e preso una decisione definitiva. Addio Italia in favore delle sirene della MLS: accordo totale tra il club americano e Giroud, che metterà la sua firma su un contratto annuale in cui è prevista anche un’opzione per aggiungere un altro anno. Raggiungerà il suo nuovo club all’inizio del mese di agosto, mentre non dovrebbe partecipare come fuori quota della Francia Under 23 alle prossime Olimpiadi di Parigi.