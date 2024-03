Giroud Los Angeles FC, Deschamps svela la scelta fatta dall’attaccante del Milan: i DETTAGLI e le parole del ct della Francia

Tra i giocatori che potrebbero essere in partenza dal calciomercato Milan c’è Olivier Giroud. Il contratto dell’attaccante scadrà a giugno di quest’anno e potrebbe cercare di intraprendere una nuova avventura. A proposito di ciò, da settimane si susseguono le voci in merito all’interesse del Los Angeles FC per lui. A rispondere sulla questione è stato il ct della Francia, Didier Deschamps, ai microfoni di Telefoot.

DESCHAMPS – «Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì. Martedì titolare? Vedremo».