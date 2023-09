Giroud lavora a parte: cosa filtra da Milanello in vista di Inter-Milan, derby in programma sabato a San Siro

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni di Olivier Giroud, rientrato sabato dopo la botta alla caviglia rimediata con la maglia della Francia contro l’Irlanda.

Ieri l’attaccante del Milan ha svolto un lavoro personalizzato come da programma e non ci sono allarmismi per la sua caviglia sinistra. Sabato contro l’Inter ci sarà, con Pulisic e Leao ai suoi lati.