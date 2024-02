Giroud più Jovic, il Milan vola col doppio centravanti. E per il futuro… Le NOVITÀ sui due attaccanti rossoneri

La vittoria di ieri in casa del Frosinone ne è stata un’ulteriore conferma: il Milan vola col doppio centravanti. Giroud e Jovic, quando giocano in coppia, sembrano avere un’energia particolare.

I due, scrive Tuttosport oggi in edicola, giocano anche per il rinnovo del contratto: entrambi resterebbero volentieri al Milan, ma tutto o quasi dipenderà dai piani di mercato della società. In primavera inizieranno i primi dialoghi tra le parti in causa.