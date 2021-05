Giroud, il Milan attende il sì del giocatore per poi passare ad altro, vale a dire ad altre trattative sempre inerenti all’attacco

Giroud, il Milan attende il sì del giocatore per poi passare ad altro, vale a dire ad altre trattative sempre inerenti all’attacco.

IL CONTRATTO PRONTO- Come riporta Tuttosport di questa mattina, il Milan starebbe intensificando i contatti con gli intermediari e l’agente del giocatore, mettendo sul piatto un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione.

NON SOLO LUI- In seguito, (i rossoneri contano di avere presto il sì del francese) non sarà l’unico colpo di mercato in attacco: l’intenzione successiva sembrerebbe quella di andare su un giovane talento per completare il reparto delle punte centrali, previo si del francese che domani giocherà la finale di Champions contro il City, sotto gli occhi di altri due club di Premier, interessati al parametro zero.