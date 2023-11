Giroud esulta: «Eravamo uniti, il gol su un cross come piacciono a me»

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Canal+ dopo la vittoria del Milan contro il Psg in Champions League

Le parole di Olivier Giroud ai microfoni di Canal+ dopo la vittoria del Milan contro il Psg in Champions League:

«La sensazione incredibile. I tifosi erano incredibili. Ci hanno spinto come al solito. Il mio gol? È arrivato su un cross molto forte di Theo (Hernandez), come piacciono a me. Dovevi avere il tempismo. In effetti non ero più preoccupato, sapevo che dovevo giocare al 110%. Non abbiamo rifatto i piccoli errori dell’andata . Abbiamo dimostrato di saper creare occasioni. Bastava essere più killer in area, nell’ultimo gesto e nell’ultimo passaggio. Questa sera c’è stata efficacia e, soprattutto, enorme generosità. Abbiamo rispettato perfettamente il piano di gioco, in difesa sapevamo esattamente cosa dovevamo fare. Non è stato facile perché hanno già giocatori molto veloci. Eravamo uniti. Ne è valsa la pena.»