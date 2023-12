Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni del Financial Times, Giorgio Furlani ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«Portare un leader come Ibra in veste di consulente per il team dirigenziale dell’AC Milan sottolinea il nostro impegno per il successo futuro del nostro club».