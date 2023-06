Italia U21, Cittadini: «Importante la presenza di Tonali perchè....»

Giorgio Cittadini, difensore dell’Italia U21, ha parlato della presenza del rossonero Sandro Tonali: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Giorgio Cittadini, difensore dell‘Italia U21, ha parlato così della presenza di Sandro Tonali, centrocampista del Milan:

Non credo si debba parlare di pressione. E’ bello che ci siano qui giocatori che giocano già ad alti livelli a darci una mano, vuol dire che dobbiamo davvero puntare in alto in questo Europeo