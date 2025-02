Gimenez Milan, l’ex Feyenoord è già innamorato dei tifosi: «Una locura»

Condividi via email

Gimenez Milan, l’attaccante messicano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social del club rossonero

Il colpo del calciomercato invernale del Milan è senza dubbio Santiago Gimenez. Queste le parole del centravanti messicano rilasciate ai microfoni dei canali social del club, il giocatore ex Feyenoord è rimato stregato dalla passione dei tifosi italiani:

LE PAROLE – «Nel calcio c’è questa grande pressione per tutta la passione che hanno i tifosi: un risultato positivo o negativo gli cambia l’umore della settimana. Per questo voglio sempre uscire dal campo dopo aver dato tutto. In Italia ho giocato contro la Roma e la Lazio, e devo dire che i tifosi italiani vivono il calcio con grande passione. Poi domenica sono stato al derby… una “locura”»