Gimenez Milan, indizio social dell’attaccante: i tifosi impazziscono e sognano in grande sparando nell’arrivo del giocatore

Indizio social? Le voci di Santi Gimenez al Milan continuano a circolare incessanti. Ieri doppietta per il giocatore del Feyenoord in Champions contro il Bayern e oggi un aspetto da non sottovalutare all’interno di Instagram.

Santiago ha cominciato a seguire il club rossonero nel suo profilo. Possibile indizio di mercato?