Gimenez Milan, così si fa durissima: c’è un nuovo ostacolo nella corsa al messicano di proprietà del Feyenoord

Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva c’è anche il nome di Santiago Gimenez, punta di proprietà del Feyenoord che sta facendo benissimo in Olanda.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il prezzo del messicano è ulteriormente lievitato in queste ultime settimane: per strapparlo agli olandesi serviranno proposte non inferiori ai 60-70 milioni di euro.