Gimenez Milan, non tramonta l’ipotesi per l’attacco: può arrivare in un caso. Tutti gli aggiornamenti sul mercato rossonero

Tra i profili monitorati dalla dirigenza del Milan per rinforzare il reparto offensivo in estate c’è anche il nome di Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord che ben sta facendo in Olanda.

Il suo nome – stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport – è presente nella lista degli uomini mercato rossoneri ed è da tenere in forte considerazione, sebbene al momento non rappresenti una primissima scelta. Potrebbe arrivare nel caso in cui dovesse sfumare la pista Zirkzee.