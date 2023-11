Gimenez Milan, si infiamma la corsa al bomber del Feyenoord: gli aggiornamenti

Gimenez Milan, si infiamma la corsa al bomber del Feyenoord, seguito anche da Inter e Lazio: gli aggiornamenti

È pronta ad accendersi la corsa a Santiago Gimenez, attaccante che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Feyenoord. Non c’è soltanto il Milan sul giocatore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter si sta muovendo concretamente chiedendo informazioni al club olandese. Sullo sfondo anche la Lazio, che ha sfidato proprio il Feyenoord nel girone di Champions.