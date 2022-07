Gillet: «Per il Milan De Ketelaere sarebbe un grande colpo»

Jean-François Gillet, ex portiere del Bari tra le altre, ha approvato il possibile arrivo di De Ketelaere al Milan

Intervistato da QSVS, Jean-François Gillet ha dichiarato:

«Con De Ketelaere credo che il Milan stia facendo un grande colpo: con Pioli, grande allenatore che ho avuto, penso possa fare grandi cose. E’ un ragazzo forte, che può fare cose interessanti, molto intelligente, alto, bravo tecnicamente, gioca molto per la squadra e fa assist. Non saprei però paragonarlo a qualcuno in particolare. Nuovo De Bruyne? E’ un giocatore diverso, nel modo di giocare e calciare la palle: è solo biondo come De Bruyne. Subito titolare? Arriverebbe in una squadra vincente e bisogna rispettare chi ha conquistato lo Scudetto… Servirà pazienza».