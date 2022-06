Gillet: «De Ketelaere, un 9 e mezzo. È tagliato per un grande club». Le parole dell’ex portiere sull’attaccante obiettivo del Milan

Jean-Francois Gillet, ex portiere di Bari e Torino, ha detto la sua su Charles De Ketelaere, obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole a Tuttosport.

«Per noi è un Golden Boy, è proprio forte. Mancino, prestante fisicamente, sin da subito è diventato titolare inamovibile al Brugges. Non sente la pressione, è tagliato per un grande club. In Belgio ormai fa davvero troppa differenza. È un 10, o anche un 9 e mezzo. Sia lui che Lang dovranno adattarsi all’Italia, ma hanno le qualità da Milan.»