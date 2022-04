Gilardino: «Attacco Milan? Ecco su chi farei un pensierino»

Alberto Gilardino parla così del momento del Milan in vista della gara di domani con il Bologna. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Dico Gianluca Scamacca. E farei un pensierino su Domenico Berardi. Sarebbe importante per rilanciare la Nazionale, dove Ciro Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe».