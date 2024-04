Gilardino Milan, quel club di Serie A piomba sull’ex rossonero! Il suo futuro al Genoa è in bilico

Gilardino Milan, quel club di Serie A piomba sull’ex rossonero! Il suo futuro al Genoa adesso è in bilico: il punto

La giostra degli allenatori accostati alla panchina del Milan in caso si esonero di Stefano Pioli ha riguardato anche Alberto Gilardino. L’ex attaccante rossonero sta sorprendendo tutti al suo primo anno in Serie A con il Genoa, tanto da attirare su di sé l’interesse di altri club.

Come riferito da Matteo Moretto su X, a fare più di un pensierino su di lui è il Torino, che riflette sul post Juric. Dialoghi in corso tra il Genoa e l’entourage del tecnico, la cui permanenza nel Grifone non è garantita.