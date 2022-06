Gianluca Galliani: «I trofei che ricordo di più? La prima Champions nell’89 e quella del 2003». Le parole del figlio di Adriano

Gianluca Galliani, figlio dell’ex Amministratore Delegato del Milan Adriano, ha parlato dei trionfi rossoneri a cui è più affezionato ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

«Il trofeo che ricordo di più? Ne dico due. La prima Champions a Barcellona nell’89 con tanti tifosi del Milan in esodo per quella finale. Certe vittorie sono veramente speciali. E poi la Champions del 2003, perché quando batti Inter in semifinale e Juve in finale con partite tiratissime ha un sapore diverso»