Padovan: «Il Milan ha un grande pregio, ecco quale»

Giancarlo Padovan ha elogiato la grande capacità offensiva del Milan: i rossoneri riescono ad andare in goal con tantissimi giocatori

Giancarlo Padovan, famoso giornalista, è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare il percorso in campionato del Milan elogiando un aspetto in particolare del gruppo allenato da Stefano Pioli:

«Il Milan ha la cooperativa del gol e significa che non dipende da un giocatore ma che ha la forza di trovare più giocatori da cui trarre linfa per la vittoria».